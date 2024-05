Inchiostro festival 2024: illustrazione e calligrafia incontrano colore, musica e danza

Inchiostro Festival ad Alessandria è il luogo dove è possibile scoprire come prendono forma le immagini che popolano il nostro immaginario visivo , dove i migliori illustratori si ritrovano per raccontare una storia partendo dal foglio bianco, sotto i nostri occhi.

La formula

L’evento culturale ospiterà sabato 1 e domenica 2 giugno nel Chiostro di Santa Maria di Castello, in una residenza artistica breve, tanti illustratori, calligrafi, stampatori d’arte per creare un vero e proprio laboratorio d’eccellenza del segno e della manualità aperto ad un pubblico attivo e coinvolto fra workshop, incontri e spettacoli serali. Festa di benvenuto domani, venerdì 31 maggio con l’AperInchiostro, in via Dante 45 presso Inn Ale Cafè, fra musica e brindisi.

L’abbinamento

Ogni edizione viene abbinata ad un tema, una parola ispiratrice che, insieme ad una citazione, ne racconta l’origine e amplia gli stimoli creativi: quest’anno si è scelto la parola simbolo “Riflessi” che, dopo una quadrilogia sul tema ambientale che continua a nelle iniziative di street art, come quelle realizzate con l’artista Luca Font ed Egato6 nelle scuole di secondo grado per #Beretraspartente (e nelle azioni pratiche per la tutela dell’ambiente messe in atto dentro il festival con “Questo non è un bicchiere”), guarda ora dentro e ci porta in un viaggio nell’animo umano.

Per due giorni la Città sarà Capitale dell’illustrazione, accoglierà artisti di provenienza nazionale e internazionale, uniti nell’eccellenza della manualità e dell’espressione grafico-visiva. Gli artisti sono ospitati nel Chiostro pernottando nell’Ostello, per lavorare, confrontarsi, esibirsi e coinvolgere il pubblico in workshop e spettacoli che dureranno l’intero fine settimana.

