Lions: il premio ‘La solidarietà è importante’ ad Alessandria Host in rappresentanza dei club italiani

È stato consegnato ieri al Club Alessandria Host, in rappresentanza dei Lions italiani, il premio al servizio “La solidarietà è importante”, riconoscimento di Lions International assegnato nel 2025 a 54 club Lions su 50.000 operativi nel mondo, in oltre 200 Paesi.

L’ATTESTATO – Viene assegnato ogni anno ai Lions e ai Leo club che hanno realizzato un progetto di servizio eccezionale in una delle aree di cause globali di Lions International: cancro infantile, diabete, assistenza in caso di disastri, ambiente, interventi umanitari, fame, vista e giovani. Il Club Alessandria Host è stato premiato per aver promosso e sostenuto il progetto “Autismo e tecnologie digitali”, rivolto a ragazzi autistici, con l’obiettivo di favorire una didattica inclusiva in grado di supportarli nelle loro difficoltà, preparandoli alle competenze informatiche di base e alla sensibilizzazione all’uso del computer. Un progetto “pilota” che ha ricevuto significativi apprezzamenti anche a livello accademico e che ha portato il nome di Alessandria nel mondo, all’insegna della solidarietà.

LA CERIMONIA – Si è svolta ad Alessandria, nella sala Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, alla presenza di autorità cittadine e lionistiche, ospiti e soci del club. A sottolineare l’importanza dell’evento, è stato l’intervento della governatrice del distretto108 IA2, Gaia Mainieri, che ha consegnato simbolicamente alla presidente dell’Alessandria Host, Vittoria Poggio, la “pin” del premio, pervenuta direttamente da Oak Brook, sede centrale di Lions International. Analogo riconoscimento è stato assegnato anche a tutti i 71 soci del club che hanno contribuito attivamente a sostenere l’iniziativa, e naturalmente all’ideatrice del progetto, Marina Grignolio. La prima fase del progetto, che ha avuto durata triennale, ha coinvolto ogni anno, una ventina di ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, suddivisi in piccoli gruppi in base alle loro capacità, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa intensa e strutturata con il supporto di educatori professionali e tutor universitari.