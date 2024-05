‘Microfono d’Italia’: vincitori tappa alessandrina

La tappa alessandrina che si è svolta sabato 11 maggio ha eletto i primi finalisti regionali per il Piemonte. Quattro per la categoria Campioni e due ciascuno per le categorie Esordienti e Junior. Un pubblico numeroso e attento ha fatto da cornice, sabato 11 maggio negli spazi del circolo ‘La Casetta’ di Alessandria, alla prima selezione de “IL MICROFONO D’ITALIA”, concorso canoro nazionale che nella città piemontese ha dato il via alla sua prima edizione. Ecco chi accede alla finale regionale:

Categoria Campioni – Andrea Costa di Solero (“Hola” di Marco Mengoni); Katia Isgrò di Bassignana (“Non credere” di Mina); Daniele Garofalo di Vercelli e Hajar Selloum di Nizza Monferrato (in coppia con “La Gelosia” di Bianca Atzei feat. Modà); Fabio Testa di Castagnole Lanze (“Amore per te” di Mango).

Categoria Esordienti – Mariya Konoval di Alessandria (“La Rondine” di Angelina Mango); Anna Maria Garruto di Vercelli (“Sempre pronti a giudicare” di Giordana Angi).

Categoria Junior – Martina Cozzupoli di Alessandria, 14 anni (“Il mondo prima di te” di Annalisa); Aurora Galli di Alessandria, 17 anni (“La notte” di Arisa).

I concorrenti in gara sono stati giudicati dalla giuria composta da: Giorgio Mengato, Maikol Sanchi, Mario Marchioni, Paolo Gemma e Stefano Benaglia. L’evento è stato presentato da Samuel Accomo, ideatore e organizzatore.

Info

Iscrizioni ancora aperte per tutte le categorie e per le selezioni in tutta Italia:

Whatsapp: 388-6276934

Email: [email protected]

Stessi recapiti per i locali per candidarsi sede di tappa.

Ottiche Parallele Magazine e VideoFashion TV sono media partner del concorso nazionale IL MICROFONO D’ITALIA.