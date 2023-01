E’ uscito nei principali store digitali ‘Kiss’, singolo del talentuoso chitarrista e compositore Gaetano Guardino, nuovo brano strumentale prodotto in collaborazione con Bro Producer, mixato e masterizzato ai Massive Arts Studios di Milano da Alberto Cutolo (MINA, NOMADI, BAGLIONI, ELISA). Concept and Ph. Sandro Brant.

Il profilo

Gaetano Guardino, laureato in chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. Dal 2010 intraprende l’attività di session man, live performer e producer per diversi artisti della musica italiana e internazionale quali: Stefano Filipponi – X Factor, Paolo Simoni, Kevin Payne – Amici di Maria De Filippi, Noelia e tanti altri. Collabora in qualità di autore e compositore per Warner Bros & Discovery di New York per film e spot televisivi.

Apre i concerti del “Mondovisione Tour” di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Partecipa con Paolo Simoni al “Coca Cola Music Summer Festival” andato in onda in prima serata su Canale 5, RTL 102.5 e al “Festival Show” all’Arena di Verona. E tante altre cose.

Le parole

“E’ da tempo che cerco dentro di me quell’emozione unica, diversa, che possa permettere di stabilire sensazioni positive. La scrittura del mio nuovo singolo, “Kiss”, mi ha permesso di farlo. Quella melodia, musicalità e vibrazione che si sposa perfettamente con “l’italianità”, così discussa e nello stesso tempo invidiata da tutto il mondo. L’obiettivo ambizioso di trasmettere una proiezione musicale verso il futuro”.

Info e contatti

Web site: www.gaetanoguardino.com

Instagram: https://www.instagram.com/gaetanoguardino

Facebook: https://www.facebook.com/gaetanoguardinomusic

Spotify: https://open.spotify.com/track/3JDezjgpVkiyQ15tviclNG?si=M3ZUG3vrTNOs9mcYs9Mqog&nd=1