“ICITY RANK 2023”, Alessandria scala la classifica delle città più digitali d’Italia: +21 posizioni

Una prestigiosa ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo, denominata “ICity Rank 2023”, è stata presentata in questi giorni a Forum PA Città 2023, dove si è trattato di “Futuro digitale: sfide di innovazione urbana”. Risultato sorprendente per Alessandria, migliorata di ben 21 posizioni, dalla 58^ alla 37^, fra le migliori Città della Regione Piemonte. Sul podio nazionale, nell’ordine, Firenze, Torino, Bologna, Milano, Roma.

L’evento dedicato alle città, in cui appunto sono stati presentati i risultati di ICity Rank 2023, la ricerca sullo stato di trasformazione digitale dei Comuni capoluogo italiani, è stata anche una buona un’occasione fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, ragionare in merito alle sfide che le città si trovano ad affrontare oggi in piena fase di attuazione del PNRR, indagare i trend di innovazione e dare voce alle esperienze e ai progetti delle città.

La ricerca “ICity Rank 2023”è stata stilata secondo 3 indici

AMMINISTRAZIONI DIGITALI – copre la dimensione dell’accesso digitale all’attività amministrativa degli utenti urbani (cittadini, imprese, eccetera) attraverso le funzionalità rese operative nei siti comunali, l’attivazione della fruizione online dei servizi, l’adozione delle piattaforme nazionali per l’autenticazione e i pagamenti;

– copre la dimensione dell’accesso digitale all’attività amministrativa degli utenti urbani (cittadini, imprese, eccetera) attraverso le funzionalità rese operative nei siti comunali, l’attivazione della fruizione online dei servizi, l’adozione delle piattaforme nazionali per l’autenticazione e i pagamenti; COMUNI APERTI – rappresenta la dimensione della messa a disposizione agli utenti delle informazioni attraverso i social media, i dati aperti e le app(licazioni).

– rappresenta la dimensione della messa a disposizione agli utenti delle informazioni attraverso i social media, i dati aperti e le app(licazioni). CITTA’ CONNESSE – esplora i nuovi scenari legati allo sviluppo delle reti di connessione e alla «digitalizzazione urbana» (reti di sensori e strumenti per l’analisi e rappresentazione dei dati).