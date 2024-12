I produttori Cia Alessandria alla Camera dei Deputati

Cia Alessandria ha portato 3 produttori del territorio all’evento natalizio della Camera dei Deputati di martedì 17 dicembre: una degustazione con le tipicità delle regioni di tutta Italia, dedicata ai parlamentari, ai giornalisti di settore e a ospiti invitati.

L’iniziativa è stata possibile per Cia grazie all’invito formulato dall’onorevole Riccardo Molinari, su iniziativa della Commissione Agricoltura. Le aziende partecipanti sono state Villa Sparina con il Gavi Docg, Azienda Agricola Fratelli Deambrogio con il riso Carnaroli e Tomato Farm con le passate di pomodoro; ad accompagnare i produttori in rappresentanza Cia anche il vicedirettore Franco Piana e l’addetta stampa Genny Notarianni. All’evento ha partecipato anche il ministro Francesco Lollobrigida e lo staff del Ministero. Nell’area dedicata al Piemonte, sono stati serviti il Gavi Docg e un risotto al pomodoro, cucinato dagli studenti dei migliori istituti alberghieri di Roma sotto la supervisione degli chef del ristorante di Montecitorio.

Cia Alessandria ringrazia l’onorevole Riccardo Molinari per aver coinvolto l’Organizzazione in questa prestigiosa iniziativa e per aver valorizzato e promosso i prodotti della provincia di Alessandria.