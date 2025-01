Epifania: i monili di Betania in beneficienza all’auditorium di Marengo

La festa dell’Epifania a Marengo ha visto una partecipazione attenta ed entusiasta di diverse Associazioni e soprattutto della band ‘The Blues Bears’ che ha sostenuto con la sua musica i momenti di riflessione sul Mediterraneo, culla della nostra cultura. Protagonisti i giovani ospiti di Betania che hanno impreziosito il pomeriggio con il loro laboratorio di arte orafa e i loro manufatti di bigiotteria, realizzati con ceramiche greche e cristalli di Boemia, per onorare la tradizione del regalo e del pensiero ultimo di queste feste nella calza della Befana. L’incontro pomeridiano, con circa 80 presenze nell’Auditorium di Marengo, ha visto il forziere dei Re Magi consegnare a ‘Il Sole Dentro’, Associazione che si occupa del supporto a persone con autismo, questa prima raccolta benefica di 815 € che, in seguito, saranno integrati da contributi privati preannunciati da alcuni presenti.

Il filo conduttore dell’evento ha legato le esperienze di chi ha attraversato i paesi africani per raggiungere l’isola di Lampedusa o altre terre. Racconti che evidenziano giovani che per diverse tradizioni e diverse sensibilità sono alla ricerca di ambienti che li valorizzino. Tipo questo, particolarmente toccante: “… arrivati sulla banchina del porto italiano, abbiamo visto medici e infermieri che ci trattavano come fossimo importanti e come persone che avevano un valore per qualcuno… ”. Non si può immaginare quanta sofferenza ci sia in questi tragitti, sempre visti come movimenti migratori carichi di luoghi comuni. Ognuno vuole essere felice e tutti ne hanno il diritto, indipendentemente da dove si è nati; questo è il messaggio nato a Marengo, 225 anni dopo quella vittoria che affrancò l’Italia dall’oppressione austriaca.