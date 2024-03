Si disputerà domenica 6 aprile , presso il Golf Club Margara di Fubine , la prima gara di selezione del 33° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI.

Il club e il circuito

Situato nel cuore del Monferrato Patrimonio Unesco, rinomato per le sue colline sinuose e i vini prestigiosi, questo paradiso dei golfisti, nei suoi 110 ettari di spettacolare natura, comprende due percorsi da 18 buche da Campionato in cui mettersi alla prova e divertirsi.

Il circuito dell’Automobile Club d’Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano, quest’anno conta 27 gare di selezione, distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ai 27 incontri sul green seguirà una semifinale che si svolgerà sul campo del Golf Club di Modena nella giornata del 14 settembre, la cui partecipazione sarà riservata ai soli Soci ACI che riusciranno ad ottenere la qualificazione.

I semifinalisti saranno in corsa per un piazzamento nella Top 10 della propria categoria di appartenenza, che permetterà loro di accedere gratuitamente alla finale estera che avrà luogo nell’esclusivo Citrus Golf Club di Hammamet dal 22 al 26 ottobre, in qualità di ospiti dell’Automobile Club d’Italia.

La formula di gara sarà Stroke Play individuale su 3 categorie nette: 1a categoria riservata (medal) e 2a categoria riservata (stableford); 3a categoria limitata. La tappa alessandrina del Campionato, sponsorizzata dal Concessionario GrandiAuto spa, concorrerà, unitamente alle altre tappe in programma, a portare sul green i giocatori e loro famiglie a condividere i valori dello sport e dello stare insieme all’aria aperta.

Le parole

Per il direttore dell’Automobile Club Alessandria, dott. Umberto Rossi, “l’ACI rappresenta il settore automobilistico ma segue anche altre discipline, come il Golf a sostegno del quale è stato sviluppato un bellissimo campionato che appassiona i partecipanti da più di 30 anni”.

Così il presidente dell’CI Alessandria, dott. Carlo Lastrucci: “Ruolo di grande importanza nella mission dell’ACI è la promozione dell’attività sportiva realizzata sul territorio, anche per l’importante valore educativo che lo sport assolve, soprattutto per le più giovani generazioni”.