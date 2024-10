Fondazione CRAL, un video per 6 progetti inclusivi: “Un’altra partita, comunità in campo”.

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano:

“Abbiamo partecipato con molto interesse a questa iniziativa internazionale che ci permette di evidenziare progetti finanziati per favorire l’attività sportiva di giovani e anziani, persone con disabilità, migranti, detenuti. Abbiamo individuato 6 realtà che operano in provincia, chiedendo ai responsabili di raccontare la loro esperienza in un video, disponibile sul sito della Fondazione e diffuso, tramite l’ACRI, a livello nazionale”.



Qui l’intervista al presidente Mariano: