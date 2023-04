Ecco Coma NoGang con l’album “Crisi di Vibes”

‘Crisi di vibes’ è la sincrasi tra crisi di personalità e vibes.

‘Crisi di Vibes’ prende il nome da un concetto semplice e di grande valore. Non vuole essere un album catalogato in un genere, ma piuttosto un lavoro discografico dalle varie contaminazioni, o meglio, “vibes”. Contaminazioni che si riversano anche sulla molteplicità delle varie personalità che animano l’album.

La cover

Esprime lo stesso concetto di questo progetto discografico contenente 13 tracce tra cui 5 feat. Non solo hip-hop quindi, per il 2° album di Coma NoGang, ma piuttosto un universo che abbraccia la musica a 360°. Prodotto da Elia Martorini Venturini e Nicolò Spinatelli per BeatGarden.

Coma NoGang

Gabriele Comandatore nacque a Gela (CL) il 6 aprile 1997. Si appassionò fin da giovanissimo al mondo dell’hip-hop, presenziando, già all’età di 12 anni, alle battle e contest della sua città, che successivamente fecero nascere talenti oggi apprezzati sulla scena nazionale. Gabriele iniziò a scrivere, di fatto, all’età di 13 anni, e lo fece di getto, raccontando il mondo con gli occhi di un ragazzino dalla metrica fluida.

Tracklist

1) Charme (prod. Daino) – 2) Caveau (giorni no), prod. MACS – 3) Nel quartié (feat. Keir), prod J Tia – 4) Muscle (feat. Omry), prod. Jimmy Ice – 5) I diavoli di Bel Air (feat. Millelire), prod. Burl1 – 6) Luna Mia, prod. Del1 – 7) Tutta scena (feat. Nove NoGang), prod. CDA – 8) Andiamo via, prod. Del1 – 9) Joe Gage, prod. Del1 – 10) Nostalgia 2000, prod. J Tia – 11) Ragazzi d’oro (feat. Braska), prod. LoZar – 12) Click Clack 2, prod. Del1 – 13) West Italia, prod. Del1.