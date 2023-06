Domani a Pecetto di Valenza il concerto “Beggar’s Farm e Roberto Tiranti” in ricordo di De Scalzi

Domani, sabato 10 giugno, al campo sportivo di Pecetto di Valenza, si terrà alle ore 21 il 1° concerto in ricordo di Vittorio De Scalzi, componente e fondatore dei New Trolls.

Era infatti il 2 luglio 2022, quando, proprio a Pecetto, il musicista tenne il suo penultimo concerto. Questo evento vuole rendere omaggio ad uno dei gradi protagonisti della musica rock e leggera italiana. Cantante, polistrumentista, compositore geniale e raffinato, ha saputo coniugare il gusto, con melodie indimenticabili, con la tecnica compositiva, tipica dei gruppi progressive inglesi.

Sul palco

Ci saranno, come l’anno scorso, i Beggar’s Farm e Roberto Tiranti, che per oltre 20 anni è stato il fido scudiero di De Scalzi. Tiranti è considerato uno dei migliori coristi italiani, in grado di passare dai brani dei New Trolls a quelli dei Deep Purple e Uriah Heep. Attualmente è impegnato con Gianni Morandi per il nuovo tour “Go Gianni Go” in cui è direttore della sezione “coristi”.

L’appuntamento è uno degli eventi di maggior rilievo del progetto artistico 2023 dell’associazione “Progetto Musica”, ritenuto meritevole dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che lo ha assunto quale progetto proprio. Per l’occasione, ci sarà la possibilità di fare una offerta libera a favore della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Alessandria.

Info e prenotazioni

0131-1852294 // 335-5346152