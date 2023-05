“Couverture”, progetto della violinista Lidia Randis, ri-suona i grandi successi della musica italiana

E’ disponibile in tutti gli store digitali “CENERE”, celebre cover del rapper Lazza, suonata al violino dalla musicista siciliana Lidia Randis, in arte Couverture. Il progetto è nato in collaborazione con Giuseppe Fisicaro, produttore e fondatore dell’etichetta Digital Noises.

Lidia Randis

Violinista laureata presso l’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, iniziò il suo percorso di studi all’età di 9 anni partecipando sin da subito a concerti e ad eventi musicali locali e regionali. Prendendo parte all’ OGIB (orchestra giovanile dell’istituto Bellini), all’Haffner orquestra, e a diversi altri gruppi musicali, ha avuto modo di suonare in diversi teatri prestigiosi, tra cui il teatro Massimo di Catania e il Palacultura di Messina. Ha inoltre partecipato a diversi progetti e concorsi musicali ricevendo diversi premi. Durante il suo percorso musicale affianca gli studi universitari alla facoltà di medicina veterinaria. Si occupa anche di intrattenimento musicale nel settore wedding e riesce ad incuriosire molto il pubblico con il suo spettacolo che mette in risalto il suo violino a led, con un repertorio spazia dal classico al moderno.

Videoclip di ‘Cenere’: https://app.box.com/s/z35saeihbn59sd3nk8ik4iw3cbcyeu5m

Le parole

Così il produttore Giuseppe Fisicaro: ”Ho scoperto Lidia come violinista di alcuni progetti che conoscevo ed eventi live e ne ho subito percepito il talento. In questo progetto si parte dalla produzione di cover solo strumentali, con lei e il suo violino al centro. Esistono molti casi all’estero di progetti così: vogliamo lanciarne una in Italia e siamo fiduciosi di costruire una audience attenta a “Couverture”.