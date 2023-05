“Coniolo Fiori”, un centinaio di espositori nel paese ‘Balcone sul Po’. Sabato 20 e domenica 21 maggio

Cresce l’attesa per “Coniolo Fiori”, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio nel paesino (456 abitanti) a 7 km da Casale Monferrato, definito ‘balcone sul Po’.

Sarà un week end in cui il paese si colorerà e profumerà di natura dopo 2 anni di forzata assenza. Edizione numero 21 dell’evento organizzato dal Comune di Coniolo, d’intesa con l’associazione culturale “Coniolo è…”.

Molte saranno le novità ed importanti presenze per la manifestazione nata nel 2001 che in occasione della Mostra San Giuseppe di Casale aveva già svelato il manifesto 2023. Le presenze saranno a 3 cifre, visto che ci saranno 100 espositori di piante e fiori, arredi ed attrezzature per il giardino e l’orto, ma anche oggetti per il giardino e per la casa. Non mancherà una selezione di prodotti alimentari di piccole realtà produttive.

Per quanto riguarda la parte alimentare, a riprendere il gemellaggio avviato alcuni anni fa, farà ritorno in Monferrato dopo diverse edizioni, una selezione delle eccellenze di montagna Pistoiese. “Coniolo Fiori” sarà poi occasione per festeggiare l’ingresso del Comune di Coniolo (sindaco è Arles Garelli) e di un privato cittadino, tra i “Custodi delle orchidee spontanee”, grazie alla numerosa presenza che si registra nel territorio comunale, senza dimenticare le 25 varietà che sono state censite dai tecnici del Parco del Po del Piemonte.

“Coniolo Fiori” è fortemente legato al territorio, pertanto sarà presente uno stand dell’Ecomuseo della Pietra da cantoni, oltre a quello di un artigiano specializzato nella lavorazione della caratteristica pietra del Monferrato. Evento che si scopre anche internazionale visto che l’edizione 2023 vedrà la partecipazione di Mathilde Lunven, organizzatrice da 35 anni di “Foire aux Plantes” a Saint-Priest, cittadina nei pressi di Lyone, terza manifestazione per importanza nel settore in Francia.