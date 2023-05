Sabato 3 giugno al Santuario di Crea il concerto benefico dei “The Sun” per la popolazione siriana

Dopo 4 anni di lontananza dal Piemonte, tornano ad esibirsi i The Sun, la rock band italiana che contagia il pubblico con una musica positiva, gioiosa, energica, ispirata e libera.

L’evento

Sarà il 3 giugno alle ore 21 presso il Santuario della Madonna di Crea (AL), organizzato da Officina del Sole, fan club ufficiale della band, con la collaborazione del Santuario della Madonna di Crea. Il concerto a scopo benefico è realizzato per sostenere le popolazioni siriane che vivono una grave emergenza dopo il terremoto del 6 febbraio scorso in Siria e Turchia. L’iniziativa è nata come risposta alla richiesta di vicinanza giunta dai frati francescani della Custodia di Terra Santa, che operano in tutto il Medio Oriente con diverse missioni umanitarie, e ai quali The Sun e Officina del Sole sono molto legati attraverso l’esperienza-pellegrinaggio di “Un invito poi un viaggio” che ha permesso fino ad oggi a oltre mille persone di visitare la Terra Santa.

La band

Ha all’attivo oltre 1.000 concerti in 20 Stati di 4 continenti. Ha rappresentato l’Italia durante gli eventi centrali delle ultime due Giornate mondiali della Gioventù a Cracovia (2016) e Panamà (2019). L’emittente TV2000 ha prodotto 2 docufilm: uno nel 2016 sulle esperienze di pellegrinaggio in Terra Santa proposte dalla band e uno nel 2022, intitolato “La vita che ci voleva”, che racconta i primi 25 anni della band festeggiati ad Assisi con uno straordinario concerto elettrico ‘sold out’ trasmesso da TV2000 nel gennaio 2023.

Info

Sito della band: www.thesun.it

Blog di Francesco Lorenzi: www.francescolorenzi.it

Info eventi: [email protected]