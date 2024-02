“Carnevale al Cristo” rinviato a domenica 18 febbraio. Le iscrizioni scadono oggi

Confermato il rinvio del Carnevale del 18 febbraio al Quartiere Cristo. Per partecipare all’evento del prossimo weekend gli organizzatori hanno riaperto le adesioni per carri e gruppi fino a oggi, lunedì 12 febbraio, utilizzando queste modalità:

Telefono: 370-1128366

Email: [email protected]

Le parole degli organizzatori

“Abbiamo visto il meteo per domenica 11 è cambiato in meglio, ma il nostro termine per decidere cosa fare era mercoledì. E a metà settimana le previsioni davano acqua tutto il giorno. A malincuore si è deciso di rinviare l’evento al 18 febbraio, in accordo con tutti coloro che collaborano alla realizzazione. A decisione avvenuta, purtroppo, il meteo ci ha fatto uno scherzo di Carnevale…. ma non si poteva attendere l’ultimo momento per motivi organizzativi. Infatti il carnevale del Cristo porterà 40 tra gruppi a carri a sfilare, con 2.500 figuranti da tutta la provincia, più di 70 volontari, strade chiuse, stand. Sono stati rinviati molti carnevali e, sicuramente, qualcuno dirà “potevate farlo”, ma quando si organizza si deve mettere in conto soprattutto il tempo, da una parte, e la complessa macchina organizzativa dall’altra”.

Potenza del meteo.