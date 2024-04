Domani e dopo, 13 e 14 aprile , il Piemonte partecipa a ‘Cammini Aperti’ , il più importante appuntamento nazionale dedicato ai cammini che ha in programma 42 escursioni, 2 per ogni regione e provincia autonoma . Evento aperto a tutti: escursioni gratuite per massimo 50 persone alla scoperta di alcuni dei più suggestivi itinerari del Belpaese insieme a guide ed enti gestori.

Le passeggiate

La prima in territorio piemontese, sabato 13 aprile, di circa 6,5 km con 460 metri di dislivello (3 ore), sarà la scoperta della tappa n.1 dei ‘Percorsi Occitani,’ con partenza dalla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar e arrivo al Santuario di San Costanzo al Monte, capolavoro romanico nascosto nei boschi del Villar. Qui è prevista una visita a cura dell’Associazione Volontari per l’Arte. Il ritorno avverrà tramite un bus navetta gratuito. I ‘Percorsi Occitani’ completi comprendono 14 tappe e attraversano tutta la Valle Maira, nelle Alpi del Piemonte Occidentale.

La seconda gita, domenica 14 aprile, sempre di 6,5 km per 173 metri di dislivello (3,5 ore) si svolgerà lungo una porzione della seconda tappa dell’itinerario Superga–Vezzolano–Crea e permetterà di camminare tra vigneti con vista spettacolare sulle colline del torinese. L’appuntamento sarà a Cinzano, il sentiero toccherà località Torrazza, frazione Pogliano, Albugnano e la stupenda Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, edificio religioso del XII secolo. Il gruppo sarà accompagnato dai volontari di ‘In Collina’ e dell’Associazione Frutteto di Vezzolano. Successivamente, via navetta, si raggiungerà Moncucco per la visita al Museo del Gesso. L’intero cammino dell’itinerario è invece lungo 115 km, diviso in cinque tappe, e realizzabile in cinque giorni e transita tra i borghi e i vigneti delle colline torinesi e monferrine.

I due cammini sono promossi dalla Regione Piemonte e organizzati, il primo in collaborazione con Città Metropolitana di Torino, Provincia di Asti e Associazione Camminare Lentamente, l’altro con il Consorzio Turistico Valle Maira.

Info – https://camminiditalia.org/ cammini-aperti/