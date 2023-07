“Aperto per cultura” quest’anno salta: la prossima edizione è posticipata a settembre 2024

Aperto per Cultura si rifà il trucco per l’edizione del 2024. Ma l’edizione 2023 salta il turno, così da potenziare un format che tanto ha dato al territorio e ai suoi commercianti.

Nato in casa Confcommercio Alessandria, ‘Aperto per Cultura’ ha rappresentato un nuovo modello di evento per la promozione della cultura e della città, esportato, poi, in altre città. Partito dal basso per volere dei commercianti e della pubblica amministrazione che volevano, insieme, mostrare la bellezza e la capacità organizzativa di una comunità attiva, dal 2016 ha sempre sviluppato questa visione ed oggi rilancia con una versione più strutturata: 3 giorni di spettacoli, eventi, conferenze ed enogastronomia.

La prossima edizione di Aperto per Cultura sarà finanziata anche attraverso il bando di crowdfunding che il Comune ha promosso allo scopo di reperire le risorse necessarie. Il format non cambierà nei suoi contenuti strutturali, food, musica, teatro, come attrattori sociali per promuovere la città e il commercio.

“Vogliamo fermarci – ha dichiarato il sindaco Giorgio Abonante – per ripensare insieme il futuro di questo evento nel quadro del programma annuale delle iniziative culturali, di spettacolo dal vivo e di promozione della città”.

“E’ sembrata una opportunità e una necessità – ha sottolineato il presidente di Ascom Confcommercio Vittorio Ferrari – rilanciare il progetto su 3 giorni per coinvolgere ancor meglio artisti prestigiosi. Inoltre organizzeremo per l’occasione anche pacchetti turistici a favore dei nostri mercati nazionali, puntando soprattutto su una esclusiva campagna di comunicazione”.