Dalla Regione 170.000 € per interventi di messa in sicurezza a Fabbrica, Mongiardino e Montemagno

Sono 3 gli interventi di messa in sicurezza del territorio per la provincia di Alessandria, per complessivi 170.000 euro, nell’ambito dei nuovi finanziamenti stanziati dalla Regione (2.060.000 € per 50 interventi) per le amministrazioni locali che, dopo le calamità naturali, non riescono a fronteggiare i danni con mezzi e risorse proprie. Ecco il dettaglio degli interventi:

Comune di Fabbrica Curone – 35.000 € per la messa in sicurezza di un tratto di strada in località Pareto Alto;

– per la messa in sicurezza di un tratto di strada in località Pareto Alto; Comune di Mongiardino Ligure – 75.000 € per la messa in sicurezza di un tratto della strada Castellaro-Cavanna;

– per la messa in sicurezza di un tratto della strada Castellaro-Cavanna; Comune di Montemarzino – 60.000 € per la messa in sicurezza di un piazzale pubblico nel concentrico del paese.

Le parole

“Con questi contributi – hanno commentato il presidente della Regione Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche Gabusi – diamo forma ad interventi urgenti di messa in sicurezza che, non sempre, i Comuni riescono ad effettuare con le loro risorse economiche. La Regione continua così a dimostrare attenzione verso le esigenze degli Enti locali che hanno subito eventi meteorologici estremi, magari molto localizzati, ma con notevoli danni e disagi per i cittadini”.