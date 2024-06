Alessandria ospita sabato e domenica ‘Akibacon’, dedicata a fumetto, gioco e display

Per la prima volta in città viene organizzato AkibaCon , convention dedicata al mondo del fumetto, del gioco e del cosplay che per 2 giorni, sabato 15 e domenica 16 giugno , animerà il sobborgo di Spinetta Marengo con una serie di eventi a ingresso gratuito che avranno luogo nel l’ Hotel Diamante , nel Centro Benessere Bellavita e nel cinema Cineplex Moderno. Ingresso gratuito.

Sono previsti circa 60 stands allestiti da associazioni e società specializzate che promuoveranno le loro attività rivolte a grandi e piccini, ma sarà possibile anche ammirare i cosplayer che circoleranno tra i visitatori e saranno impegnati in contest per contendersi i premi. Fra le decine di ospiti sono attese anche le cosplayers internazionali Shirogane Sama , Disharmonica e la ”Mercoledì” italiana Aoxena , vincitrice del concorso ufficiale del Museo Nazionale del Cinema di Torino in occasione della mostra di Tim Burton.

Hanno confermato la loro presenza i doppiatori Pietro Ubaldi alias Doraemon e Luigi Rosa alias Luffy di One Piece. Inoltre, saranno presenti diversi disegnatori professionisti, fra cui ne citiamo due famosi quanto i loro personaggi ovvero Ivan Bigarella alias Geronimo Stilton e Claudio Sciarrone alias Paperinik. Gli incontri, i laboratori come quello dedicato al fumetto/manga e una ventina di conferenze su

vari topic saranno attivati presso l’Hotel Diamante, ma sarà possibile partecipare in remoto collegandosi alla piattaforma Twitch.

Al Centro Benessere Bellavita, nel corso delle giornate, saranno presenti i cosplayers, gli hobbisti e gli artisti e tutti quanti sono attesi in piscina per la festa serale con Dj set. Un’area dedicata ai giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte, miniature sarà allestista all’interno del Cineplex Moderno. L’iniziativa si avvale del Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria.