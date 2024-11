Alessandria: il presidente Mattarella domani inaugura il monumento di Danilo Trogu

Nella mattinata di domani, martedì 26 novembre, la Città di Alessandria avrà l’onore di ricevere il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni del 30° anniversario dell’alluvione.

L’arrivo del Capo dello Stato è previsto per le ore 11 presso il nuovo monumento, collocato in prossimità della passerella pedonale di Lungo Tanaro San Martino, dedicato “Alle volontarie e Volontari, alle istituzioni pubbliche e private, a tutte le Forze dell’Ordine, a tutti coloro che hanno gestito l’emergenza e permesso la ricostruzione”. Il progetto artistico, che verrà inaugurato dal Presidente, è stato realizzato dall’artista Danilo Trogu, maestro ceramista, coadiuvato per l’innesto urbano dell’opera da Alfonso Femia, architetto impegnato sui temi dell’acqua.

La cerimonia sarà presenziata anche dal Sindaco Giorgio Abonante, dal Prefetto Alessandra Vinciguerra, dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal Presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella