Un palco d’eccezione con artisti di qualità per il ‘San Giorgio Festival’ che si volgerà in Cittadella ad Alessandria, dal 23 giugno al 1° luglio, organizzato dal Comune di Alessandria in collaborazione con il GruppoAnteprima e You Servizi.

Sarà una proposta di ottimo livello, con grandi nomi dello spettacolo in grado di attrarre in città persone e famiglie, conoscendo da vicino anche la Cittadella, fortezza settecentesca ben conservata, accompagnati dal FAI, sezione di Alessandria, con i ciceroni per visite guidate.

Il cartellone

VENERDI’ 23 GIUGNO – il ritorno del comico e imitatore Angelo Pintus , campione di incassi e presenze che si presenterà col nuovo spettacolo dall’emblematico titolo “Bau” , in cui affronterà in modo ironico l’amicizia tra uomo e cane.

SABATO 24 GIUGNO – sul palco Barbascura X, il "punk" della divulgazione scientifica dallo stile inusuale, tra i più influenti del web, che presenterà lo spettacolo "Amore Bestiale" , adatto ad un pubblico di ogni età.

DOMENICA 25 GIUGNO – la Cittadella si animerà dalle 19 con l'esibizione di una scuola di danza cittadina, cui faranno seguito quelle di artisti emergenti del territorio: Asya (Asia Graci di Alessandria) e Yomi Wave (Samuele Gatti di Novi). A loro si aggiungeranno Zoelle (Martina Morlano di Torino), che ha esordito nel 2020 col brano "Fanfara Dark", senza dimenticare Epoque , giovane rapper afro-italiana che ha trascorso l'infanzia tra Torino, Parigi e Bruxelles. Il clou della serata sarà la performance "More Artist Soon" , messa in scena da Villabanks (Vieri Igor Traxler), uno dei rapper italiani più amati dai giovani. La chiusura sarà affidata a "Trap Out" , format hip hop.

MERCOLEDI' 28 GIUGNO – live show "Esperienze D.M." di Simone Paciello (Awed) , Riccardo Dose e Daniele D'Addetta (Dadda), youtuber molto conosciuti grazie ai video di "vita quotidiana". Lo spettacolo sarà accompagnato dal dj set di Clara Soccini , la "Crazy J" della serie Mare Fuori.

VENERDI' 30 GIUGNO – è la "Data Zero" del tour "Live 2023" del cantautore, chitarrista e produttore discografico Gianluca Grignani , dopo 26 anni di carriera e 5 milioni di dischi.

SABATO 1° LUGLIO – unica data del nord Italia di Massimo Ranieri che presenterà "Tutti i Sogni ancora in Volo Tour" , con grandi melodie senza tempo, i brani più celebri e l'incanto delle magistrali interpretazioni.

Info

Link: https://fondoambiente.it/eventi/la-cittadella-a-spasso-nella-storia-dalle-sue-origini-ad-oggi

Prevendite aperte su: www.ticketone.it (per Pintus, Barbascura X, Villabanks, Gianluca Grignani e Massimo Ranieri)

e su: www.ticketsms.it (solo per Villabanks, [email protected]);

GruppoAnteprima: telefono 0131-250600.