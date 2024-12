Alessandria e la magìa del Natale: alle 17 di oggi, davanti al Comune, acceso l’albero donato da Paglieri

Un omaggio alla città che celebra tradizione, comunità e il legame storico con l’azienda simbolo di eccellenza e del Made in Italy.

Il commento del sindaco Abonante: “L’albero del Comune, in una piazza centrale rinnovata nella pavimentazione e nell’illuminazione, rappresenta il miglior biglietto da visita per la nostra Città, porta d’ingresso per le vie del centro, dall’Arco al ponte Meyer. Per questo motivo siamo estremamente orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Paglieri che, per il 2° anno consecutivo, firma l’albero di Natale della Città di Alessandria”.

Quest’anno l’albero è decorato con migliaia di luci e addobbi eleganti, per riflettere i valori di bellezza e tradizione che Paglieri custodisce dal 1807. L’evento è stato accompagnato da un intrattenimento musicale, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentati di Paglieri.

