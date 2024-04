Al quartiere Cristo un mese di aprile tra mercatini, giochi e la Fiera di Primavera

E’ stato definito il programma della Fiera di Primavera in programma il 25 aprile, con moltissime le iniziative per tutti i gusti. Promosso dall’Associazione Attività e Commercio con la compartecipazione della Città di Alessandria e la collaborazione dell’associazione Alessandria Sud, dalle 8 alle 20 saranno oltre 100 gli stand da via Carlo Alberto sino all’altezza della Unes (corso Acqui) suddivisi tra settore artigianato, hobbisti, agro-alimentale a cura del Consorzio Eurofiva 2000 di Asti.

I negozi del corso saranno aperti tutto il giorno e non mancheranno i punti ristoro, con grande attenzione agli eventi, dalle 10 in via Carlo Alberto. Alle 9 una delle novità dell’evento: il “Raduno Supercars” con la partecipazione di oltre 50 auto tra Lamborghini, Porsche, Ferrari.

La Musica sarà come sempre protagonista con diversi punti di animazione con scuole di ballo, band, dj set, attività sportive. In piazza Zanzi, con la collaborazione del Bar Alba, dalle ore 15 “Radio Reggae Dj Set Pepper e Ziggy”, alle 15,30 in corso Acqui zona Naturalia “AMALO Tributo a Renato Zero”; sempre alle 15,30 in corso Acqui la Fanfara dei Bersaglieri “Enrico Toti”.

SVUOTA LA CANTINA

L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Commercianti del Cristo con l’Associazione Alessandria Sud e la collaborazione di Daniela Ghetti, già presidente dell’Associazione PiGreco. Ecco gli appuntamenti:

“Svuota la Cantina” – dalle 8 alle 13 – momento di socializzazione per cedere e/o scambiare i propri oggetti usati, con lo scopo di riciclare e quindi non sprecare ciò che può’ essere ancora utilizzato.

Sabato 13 aprile presso piazzale via Norberto Rosa (dietro Bar Alba)

Sabato 27 aprile presso il Centro Dea, via Maria Bensi Oggettistica, Abbigliamento, Giochi, Libri, Hobbisti.

Iscrizioni al 370-1128366; email: info@quartierecristonelcuore. it

“Binbi in festa” sabato 20 aprile, dalle 15 in piazza Campora: gonfiabili e giochi per tutti i bambini, alle 16 lo show del Mago Claudio, con bacchette strampalate, foulard colorati e gags esilaranti, per tutti i bambini.