‘Alessandria Barocca e non solo…’, 2° appuntamento mercoledì sera all’Auditorium Pittaluga

Dopo il caloroso successo che ha accompagnato il concerto inaugurale del 7 giugno nella Chiesa di San

Giacomo della Vittoria, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” torna in città con un nuovo appuntamento dedicato al repertorio barocco, realizzato in collaborazione con il Conservatorio A. Vivaldi. Mercoledì 17 giugno, alle 21, all’Auditorium Pittaluga del Conservatorio l’ensemble L’Archicembalo presenterà il concerto dal titolo “La dolcezza ancor dentro mi suona”.

L’auditorium Pittaluga

Il titolo del concerto suggerisce una chiave di lettura particolarmente efficace per il programma proposto

da L’Archicembalo. La “dolcezza” cui allude non è soltanto quella della melodia, ma una qualità espressiva più profonda, tipica della cultura musicale barocca italiana, capace di lasciare nell’ascoltatore un’eco destinata a protrarsi ben oltre l’esecuzione. In questa prospettiva si inserisce la scelta delle pagine di Torelli, Albinoni, Caldara, Jommelli e Vivaldi. L’esecuzione affidata a Marcello Bianchi e Valerio Giannarelli ai violini, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo, consentirà di apprezzare una delle formazioni più rappresentative della musica da camera barocca, nella quale il dialogo tra gli strumenti diventa elemento essenziale della narrazione musicale. Le Triosonate in programma offriranno così al pubblico l’occasione di cogliere quella dimensione intima e insieme raffinata che costituisce uno degli aspetti più affascinanti del repertorio settecentesco.

L’Archicembalo ensemble

Il percorso proseguirà mercoledì 24 giugno a Tortona, nella Chiesa di Santa Maria Canale, con l’ensemble Collegium Pro Musica, per un nuovo capitolo di questo itinerario attraverso la musica antica che il Festival continua a costruire. INGRESSO LIBERO.

INFO – È possibile riservare un posto, entro il 15 giugno, attraverso i seguenti canali: Telefono: 347-0867632

E-mail: [email protected]

La stagione completa in cartellone su: https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/