Musica: per il cantautore bolognese Guglielmo 1,5 milioni di ascolti radiofonici

Dallo scorso 3 ottobre il nuovo album del cantautore bolognese Guglielmo, dal titolo ‘Angelico’, è online sulle principali piattaforme digitali. Il disco, anticipato dai singoli “Se mi guardi così” e “Ci baciavamo”, contiene 11 tracce ed è stato registrato presso San Luca Sound, con la produzione artistica di Renato Droghetti. Il progetto audio/video è stato realizzato da Lungomare S.r.l., con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

RELEASE PARTY – Martedì 2 Dicembre al “Bravo Caffè” di Bologna

LE PAROLE – Così l’artista Guglielmo: “C’era un tempo in cui tutto aveva un nome segreto, il ricordo, quello dei dipinti, dei castelli, delle favole e dei pianti. Una nostalgia che si posa leggera, diceva una principessa. Angelico è il dolore che non si dice, il buio tinto di celeste, l’amore sospeso. Angelico di dolore, angelico una canzone. Angelico è quello che sembra, ma che nasconde. Angelico non è la perfezione, angelico è quello che vorrei ma ora è il momento di raccontare”.

TRACKLIST: 1) CELESTE – 2) 2 Agosto 1980 – 3) Mi facevi volare – 4) Gli anni migliori – 5) Peggy Gou – 6) Se mi guardi così (Videoclip: https://youtu.be/UxBgag0sYDE) – 7) NOSTALGIA – 8) Ci baciavamo (Videoclip: https://youtu.be/ktSeikcsmLE) – 9) Cosa c’è da perdere – 10) Come scrivo le canzoni – 11) ANGELICO – MULTILINK: https://pirames.lnk.to/Angelico

Sito ufficiale: https://guglielmofficial.com/

Instagram: https://www.instagram.com/guglielmoscrittoda/

TikTok: https://www.tiktok.com/@guglielmoscrittoda?_t=ZN-8xfXNfEyj9K&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5L8nWLO7Mx5NS8JbphljyX

Amazon music: https://music.amazon.it/artists/B008XTGDIS/guglielmo

Youtube: https://www.youtube.com/@guglielmogrs