Sabato e domenica la Cittadella di Alessandria ospita l’8° raduno dei ‘Mezzi Militari d’Epoca’

Ritorna ad Alessandria, fra sabato 14 e domenica 15 giugno, una manifestazione unica del suo genere: l’8° ‘Raduno Nazionale di Mezzi Militari d’Epoca’, cui parteciperanno collezionisti di varie associazioni e collezionisti privati, portando mezzi militari storici, perlopiù impiegati nel corso della Grande Guerra ovvero nel Secondo Conflitto Mondiale.

L’evento è organizzato dalla Sezione “Enrico Franchini” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che custodisce, dal 2010, il “Museo delle divise storiche”, collocato nel Palazzo del Governatore della Cittadella di Alessandria.

Sono attesi 50 mezzi, provenienti dall’alessandrino e dal territorio regionale a disposizione del pubblico che potrà salirvi, anche indossando il casco da aviatore per la cabina di un areo F-104, proveniente dal Museo di Cameri. In programma anche un’escursione di alcuni mezzi storici per le colline del Monferrato, con un percorso che toccherà i paesi di Lu Monferrato, Conzano, Vignale Monferrato e Quargnento, dove è prevista una sosta.

CREDITI – Patrocinio di: Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia e Comune di Alessandria, Comitato Resistenza e Costituzione – Sostegno della Fondazione CRAL – Supporto dell’ASI Automotoclub Storici Italiano e dell’IMVCC International Military Vehicle Collectors Club.

Interno della Cittadella di Alessandria