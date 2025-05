“Karaoke per la Ricerca”, musica e solidarietà stasera al circolo ‘Europa La Casetta’

Dopo il successo dello scorso ottobre, torna la serata all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà: stasera, giovedì 8 maggio, dalle 19.30 al Circolo Europa La Casetta di Alessandria (via San Giovanni Bosco 63) si terrà la 2^ edizione del “Karaoke per la Ricerca”, iniziativa benefica a sostegno di Solidal e delle attività del DAIRI, dell’Ospedale di Alessandria, diretto da Antonio Maconi.

La quota di partecipazione è di 20 euro a testa, comprensiva di cena: parte del ricavato sarà destinato a sostenere progetti del DAIRI, grazie all’impegno e alla generosità di chi sceglierà di partecipare a questa iniziativa originale, che unisce la passione per la musica alla voglia di fare del bene.

Per partecipare è necessario prenotare e versare anticipatamente la quota: info e iscrizioni al numero 0131-201138.

LE PAROLE – Così la dott.ssa Tatiana Bolgeo, direttrice del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie: «Con questo evento vogliamo creare un momento di condivisione aperto a tutti, in cui il divertimento diventa strumento per sostenere concretamente la ricerca. Ogni voce che si alza al microfono sarà un piccolo contributo per un futuro più sano e consapevole».