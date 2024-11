Ospedale di Alessandria: il 14 novembre concerto del Coro Unitre per l’Onco-Ematologico

Il Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria è pronto ad accogliere un nuovo appuntamento musicale dedicato a pazienti, famiglie e personale sanitario. Giovedì 14 novembre alle ore 17, presso il piano -1 del Presidio Civile, si terrà l’evento “Armonie in Amicizia – Quattro passi tra musica ed emozioni”.

L’evento, presentato dall’oncologo Vittorio Fusco, si propone di creare un’atmosfera di armonia e solidarietà, contribuendo al sostegno emotivo dei pazienti e delle loro famiglie.

La musica, utilizzata come supporto terapeutico per alleviare lo stress e favorire il benessere psicofisico, sarà ancora una volta protagonista in un contesto ospedaliero: questo aspetto è infatti al centro del progetto di musicoterapia portato avanti dal Centro Studi per le Medical Humanities del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI).

L’iniziativa, che vede la partecipazione del Coro Unitre Alessandria diretto dalla Maestra Monica Elias e accompagnato al pianoforte dal Maestro Elia Fumagalli, offrirà un momento di sollievo e condivisione attraverso la forza della musica.