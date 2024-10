Sindacati: domani ad Alessandria il Congresso Nazionale di CSE Sanità

Domani, sabato 26 Ottobre, dalle 9:30 si terrà, presso l’Hotel “Alli Due Buoi Rossi” di Alessandria (via Cavour 32), il 3° Congresso Nazionale CSE Sanità dal titolo “Il valore della dignità in Sanità e il ruolo del Sindacato: valorizzare il Professionista della Salute e tutelare il paziente”.



La giovane realtà sindacale, nata nel 2013 ed in poco tempo diventata maggiormente rappresentativa nel comparto Sanitario Pubblico e Privato, vedrà per la terza volta il rinnovo delle proprie cariche statutarie e un occasione di dibattito e confronto tra i diversi delegati di tutta Italia per discutere della situazione della sanità pubblica e privata, con attenzione ai seguenti argomenti:

casi aggressione personale del comparto sanità;

rinnovo contratti sanità pubblica e privata con risorse carenti;

Autonomia differenziata e servizio sanitario nazionale, soluzione o problema?

quale futuro per le professionalità nel settore sanitario?



Il dibattito durerà fino alle ore 13:30 e si concluderà con la votazione della Segreteria Nazionale, Direttivo nazionale e del nuovo Coordinatore Generale. Per informazioni chiamare il 331-7229037