Il Nessiah Music Fest, percorsi musicali ebraici in Piemonte, si propone di riscoprire e valorizzare le tracce della presenza ebraica piemontese attraverso un palinsesto di eventi musicali che esplorano i legami tra il territorio e la cultura ebraica, mettendo in luce la straordinaria varietà delle tradizioni locali a partire dalle Sinagoghe, veri gioielli architettonici incastonati nelle vie cittadine.

La musica, linguaggio universale per eccellenza, sarà il filo conduttore del festival che vedrà come teatro degli appuntamenti le città di Torino, Alessandria e Vercelli, con programmi che variano dalla musica classica ebraica, alle canzoni Yiddish passando per le struggenti melodie sefardite.

L’appuntamento

Ad Alessandria l’appuntamento sarà sabato 21 settembre alle ore 21.30 presso la Sinagoga di via Milano 7, con l’evento dal titolo “THE LATIN EXODUS. Intersezioni tra tango e musica ebraica” che vedrà in scena la formazione KALISTRIO, l’incontro tra il bandoneonista argentino Victor Hugo Villena, il virtuoso contrabbassista Rémy Yulzari, specialista in musica klezmer ebraica dell’est Europa e giudeo-spagnola, e l’eclettico chitarrista di lingua portoghese Yannick Lopes.

Crediti

La rassegna si svolge con il contributo di: UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, GECE Giornata Europea della Cultura Ebraica, FONDAZIONE GARIWO, foresta dei Giusti. In collaborazione con: Comunità Ebraica di Torino, Comunità Ebraica di Vercelli, Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” di Torino. Con il patrocinio di: Comune di Torino, Città di Alessandria, Comune di Vercelli.