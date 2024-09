È on-line su www.oktoberfestcuneo.it il calendario completo degli oltre 60 eventi collaterali che animeranno il “Paulaner Oktoberfest”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024. Live, musica, raduni ed esibizioni daranno spettacolo nelle tre settimane di evento, con un’interessante novità per questa 7^ edizione: il palco del padiglione principale sarà riservato solo ai grandi concerti live, con le tribute band il giovedì sera e i più coinvolgenti gruppi del territorio il venerdì e il sabato sera, oltre ai già notissimi “Kuni Kumpel”, la band bavarese “Amica di Cuneo” nata in occasione del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023.

Numeri di lusso per la manifestazione: 6 edizioni, 700.000 presenze, 280.000 pasti serviti.

L’area garden sarà dedicata ai più noti disc jockey locali e nazionali, oltre a proporsi come spazio vetrina di tante associazioni sportive e realtà musicali del territorio. Nei 12 giorni di kermesse, non mancheranno animazione per famiglie, cortei e sfilate delle più iconiche moto di sempre, balli e danze esterofile, performance teatrali ed esibizioni di pole dance. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it.