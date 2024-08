Forte Acqui, 1° settembre: la domenica del rilancio

L’evento rientra nella promozione e rilancio del forte, promosso dall’Associazione Attività e Commercio, Associazione Alessandria Sud, Cambalache, Associazione Don Angelo Campora, Cooperativa Sociale Semi di Senape, con la partecipazione della Città di Alessandria e la collaborazione di Amag Ambiente e Amag Reti Idriche.

Mentre proseguono i lavori al Forte Acqui (messa in sicurezza degli stabili, taglio dell’erba, sostituzione dei tombini), sta per arrivare la fase 2, con l’inserimento di strutture quali panchine, fontanella, bagni chimici, parco giochi, telecamere, illuminazione, area cani e altre strutture che saranno installate entro il 2025) , domenica 1° settembre il Forte sarà aperto nuovamente a tutte le famiglie dalle ore 9.

L’evento

UNA DOMENICA A FORTE ACQUI vedrà la partecipazione della Rino Gaetano Band (per la prima volta ad Alessandria), il tributo ufficiale del cantautore calabro-romano ed è il primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. Non mancheranno stand, sport, cibo , Mongolfiera, paracadutisti e spazio bimbi.

Il programma

Prevede l’accesso al Forte dalle 9 alle 18,30, con la presenza di Gonfiabili e giochi per bambini, il Battesimo della sella, I vari stand con le mostre, quelli informativi del Fai e Pro

Natura, la visita agli Orti Solidali, la possibilità di praticare attività sportive con l’Alessandria Calcio Femminile, la Virtus Pallavolo Alessandria ed esibizioni e lezioni di Arti Marziali e fitness con l’Asd Yume Alessandria.

Le parole

Così Enzo Cirimele, presidente dei Commercianti del Quartiere Cristo: “Siamo felici di ospitare un tributo musicale cosi importante e ringrazio Alessandro Gaetano (nipote di Rino) per aver accettato il nostro invito. Passano gli anni, ma le canzoni di Rino tornano sempre in mente: ‘Il Cielo è sempre più blu’, ‘Gianna’, ‘A Mano a Mano’, ‘Aida’ e molte altre”.