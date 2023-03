Marzo Donna 2023 ad Alessandria: appuntamenti per tutto il mese, fino ai primi giorni di aprile

Il prossimo 8 marzo cadrà, come ogni anno, la Giornata Internazionale della Donna. Per richiamare l’attenzione su questo tema la Consulta Comunale Pari Opportunità di Alessandria, il sindaco e assessore Pari Opportunità Giorgio Abonante, e l’Amministrazione Comunale tutta promuovono il programma “Marzo Donna 2023”.

Si tratta di un progetto che prevede più di 30 appuntamenti che continueranno lungo tutto il mese di marzo e nei primi giorni di aprile.

Domani 4 marzo alle 18, in Cattedrale, verrà celebrata la Santa Messa per tutte le donne, da S.E. Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. Questo tradizionale evento apre ufficialmente il “Marzo Donna” ed è stato promosso dal C.I.F. (Centro Italiano Femminile), con Croce Rossa Italiana e Convegno Beata Maria Cristina di Savoia.

“Marzo Donna 2023” si conferma un importante contenitore, con iniziative fra loro differenti legate da un unico filo conduttore, in grado di creare una rete di partecipazione per coinvolgere l’intero territorio comunale sulla riflessione relativa al rafforzamento della figura della Donna in tutti i propri ambiti di vita.

INFO

[email protected]

Ufficio Pari Opportunità: 0131-515462

Servizio Patrocini Eventi e Manifestazioni: 0131-515185