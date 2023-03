“Grandi Bandi”: pubblicata la seconda finestra per presentare progetti sulla provincia di Alessandria

Nell’ambito della Convenzione “Grandi bandi: sostegno alla progettazione e formazione dei progettisti”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo e l’Agenzia di Sviluppo del Territorio LAMORO, pubblica la seconda finestra per presentare idee progettuali utili allo sviluppo del territorio locale e la predisposizione di progetti preliminari e/o esecutivi per accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Da lunedì 6 marzo 2023, fino alle 23.59 del 15 maggio 2023, Comuni e soggetti no-profit attivi nella programmazione territoriale, potranno accedere alla piattaforma Grandi Bandi (https://culturaesviluppo.it/grandibandi/) e, dopo avere effettuato la registrazione del proprio ente, compilare i due questionari, come indicato nelle Linee guida presenti sul sito.

La convenzione

GRANDI BANDI mira a sostenere lo sviluppo di progetti rilevanti per il territorio provinciale, al fine di facilitare l’accesso a ulteriori fondi utili per la messa a terra delle proposte, massimizzando le opportunità di finanziamento a cui gli enti riescono ad accedere e promuovendo, di conseguenza, lo sviluppo economico complessivo del territorio e del suo capitale sociale.

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si impegna a:

fornire supporto ai beneficiari dell'Avviso, ed in particolar modo alle Amministrazioni Locali, per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica e/o di progettazione definitiva o esecutiva delle opere da candidare a successive opportunità di sostegno economico;

sostenere per tali progettualità la ricerca di ulteriori opportunità di sostegno economico e agevolare l'accesso alle relative procedure;

supportare l'aumento di competenze e conoscenze di progettazione, stimolando altresì la costruzione di partnership tra enti territoriali;

generare nel territorio di riferimento un ecosistema progettuale efficiente ed efficace in grado di rispondere a opportunità di finanziamento all'interno delle linee PNRR, che possa perdurare nel tempo.

particolare attenzione a: Pubbliche Amministrazioni piccole e medie; candidature multiple, anche nella forma di più Comuni.

Info

Telefono: 0131.222474

e-mail: [email protected]