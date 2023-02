Sabato 4 febbraio alle 15.30 inizierà il laboratorio di iconografia a Casale Monferrato, in via Paleologi n.24. Sarà un laboratorio teorico-pratico che durerà 2 mesi, con appuntamento tutti i sabati dalle 15.30 alle 17.30.

Chi si iscriverà, realizzerà un’icona con la tecnica tradizionale e verrà seguito dalle istruttrici passo dopo passo fino alla completa realizzazione della stessa.

L’arte sacra

Siamo abituati a pensare all’arte come libera espressione della nostra creatività. In effetti può essere vissuta da chiunque ne abbia l’attitudine, avendo un notevole potere modellante sia sull’artista che realizza l’opera che sulla sensibilità dello spettatore.

Nell’arte sacra la bellezza si esprime in senso superlativo poiché l’artista, rifacendosi ad una vera scienza estetica, cerca di penetrare ed esprimere la realtà più profonda delle cose. Dipingere soggetti sacri, secondo determinati canoni pittorici ed un preciso simbolismo dei colori, è un’attività importante per favorire lo sviluppo di una coscienza sempre più sensibile all’armonia, alle proporzioni e all’equilibrio.

Info

Per partecipare al laboratorio non sono necessarie esperienze pittoriche.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 338-4092394.

Associazione Archeosofica sez. Casale M.to via Paleologi 24 – te. 0142-71319

http://www. archeosofiacasalemonferrato. org

[email protected] boxletter.net