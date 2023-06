Domani, domenica 4 giugno, alle ore 16 (ritrovo all’ingresso principale), avrà luogo un’altra visita culturale gratuita al Cimitero Monumentale di Alessandria, organizzata dalla Sezione di Alessandria di Italia Nostra con la collaborazione del Comune di Alessandria, unitamente alla società “Cimiteri Alessandrini s.r.l.” gestore dei servizi cimiteriali e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del bando “Storia e Memoria 2022”.

La visita del 4 giugno

Prenderà in esame l’area più antica del cimitero alessandrino, progettata dall’architetto Caselli, successivamente ampliata dall’architetto Valizone ed infine integrata dal progetto dell’architetto Rossetti. Si svolgerà in concomitanza con la “Settimana dei Cimiteri Europei” organizzata dall’ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe, la rete europea che collega realtà pubbliche e private impegnate nel valorizzare, proteggere, restaurare e manutenere i cimiteri storici e monumentali, costituita a Bologna nel 2001 e che raccoglie membri da 22 nazioni.

Le prossime visite

Curate da Francesca Petralia e Luciano Vogogna di Italia Nostra, sezione di Alessandria, sono gratuite, con ritrovo all’ingresso principale.

2 luglio 2023 – itinerario Straneo

itinerario Straneo 4 agosto 2023 – itinerario Caselli, Valizone, Rossetti

itinerario Caselli, Valizone, Rossetti 3 settembre 2023 – itinerario Straneo

itinerario Straneo 1° ottobre 2023 – itinerario Ebraico – da definire

La ricerca

Le attività finora svolte nell’ambito dell’iniziativa di Italia Nostra di Alessandria, che hanno coinvolto anche alcuni studenti del Liceo “Umberto Eco” di Alessandria, hanno consentito di acclarare il Cimitero Monumentale, integrato da quelli dei sobborghi, come diario di una città patriottica e straordinariamente operosa, creativa ed imprenditrice. Molte sono infatti le storie di industriali e di illuminati inventori ricordati per le loro attività attraverso sculture, lapidi e iscrizioni.

Info

Telefono e whatsapp: 328-7175254

Sito: www.cimiteromonumentalealessandria.it