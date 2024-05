Paramenti e oggetti sacri in mostra a Palatium Vetus dal 26 maggio al 29 settembre

Da domani, domenica 26 maggio, a domenica 29 settembre 2024 , la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ospita la mostra “L’Arte Sacra. Esposizione di paramenti ed oggetti liturgici” , allestita nelle sale del “broletto”, al piano nobile di Palatium Vetus . La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico sabato e domenica (orari 9-13 e 15-19) . L’esposizione curata dal professor Luciano Orsini , delegato vescovile dell’Ufficio Beni culturali e già consultore della Pontificia Commissione Vaticana per i Beni Culturali della Chiesa.

Intervista Prof. Luciano Orsini – curatore mostra: https://we.tl/t-WKK7HHOIhc

Organizzata con la società strumentale Palazzo del Governatore, è stata, delegato vescovile dell’Ufficio Beni culturali e già consultore della Pontificia Commissione Vaticana per i Beni Culturali della Chiesa. In mostra 32 paramenti liturgici (pianete, piviali, dalmatiche, cotte, rocchetti, veli omerali) e 14 oggetti liturgici sacri (pissidi, patene e ostensori) il cui arco cronologico si snoda a partire dal XVII fino al XX secolo. Tutti i manufatti in esposizione fanno parte di ricche e consistenti collezioni private. Info: didattica.fondazionecral@gmailcom – telefono: 347-80.95.172 Percorsi guidati 15-16 giugno e 20-21 luglio, curati da volontari che seguono apposito corso sui Beni Culturali d’Arte Sacra, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e coordinato dallo stesso professor Orsini. Le guide volontarie esporranno notizie che le didascalie, per ragioni di spazio, non possono offrire. Un catalogo ricco di foto a colori completa l’esposizione. La stessa mostra è collaterale alla mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi provenienti dal castello di Camino. L’arte del ritratto” , visitabile al piano terreno dell’edificio con gli stessi orari. Le parole

Così il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese: “Si tratta di una raccolta che si apre come uno scrigno per presentare ciò che la pietà dei fedeli e la munificenza dei committenti hanno offerto, nel passare dei secoli, al servizio celebrativo della Chiesa. E’ apprezzabile che qualcuno le abbia raccolte, salvandole da un immeritato oblio, e ora le conservi con cura e amore, ammirando quel godimento estetico che il materiale prezioso o semplice, ha offerto all’arte”.

Il presidente, notaio Luciano Mariano , sottolinea: “Con questa mostra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria conferma il suo impegno di motore culturale del territorio . Questa nuova iniziativa abbina alla ricerca storica e artistica anche quella scientifica e simbolistica sull’evoluzione dei paramenti liturgici sacri, a partire dalla fine del Concilio di Trento (1563) fino ai giorni nostri. Una esposizione di oggetti inediti, ricca di interesse per un pubblico adulto, nazionale e locale, e per le numerose scolaresche che continuano ad affollare la nostra sede. Ringrazio in modo speciale il professor Orsini per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha curato ogni dettaglio di questa rassegna, sicuramente un unicum nel panorama culturale cittadino e delle regioni limitrofe”.

Crediti La mostra ha ottenuto il patrocinio di: Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Comune di Valenza, Comune di Pecetto, Diocesi di Alessandria, Curia Vescovile di Alessandria, Parrocchia S. Maria e S. Remigio di Pecetto, Parrocchie di Valenza, Camera di Commercio Alessandria-Asti, Alexala, FAI di Alessandria, Italia Nostra di Alessandria e Fondazione Mani Intelligenti.