Venerdì 13 gennaio 2023 , alle ore 20.30 si inaugurano gli incontri 2023 del Progetto Genitori dell’ Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria con il ciclo “Guardiamo un film insieme?!” , in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna.

In occasione del Cineforum dedicato a genitori e figli verrà proiettato il film “Genitori Quasi Perfetti” , una commedia di Laura Chiossone che mette a nudo ansie e fragilità dei genitori moderni. Conducono la serata Barbara Rossi , media e film educator, saggista di cinema, presidente dell’Associazione La Voce della Luna e Patrizia Farello , psicologa e pedagogista, già docente di scienze umane.

Ingresso libero.

La trama

Simona è una mamma single legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. L’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze e il senso di profonda inadeguatezza. Combattuta tra l’assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando arrivano gli invitati, si viene a comporre uno variegato squarcio di umanità e mentre i bambini giocano, gli adulti si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare…

La regista

Laura Chiossone, regista di ampia esperienza sia teatrale che pubblicitaria, fa seguire al suo debutto indipendente (“Tra cinque minuti in scena”, 2012) questa tragicommedia che, fin dal titolo, rivela i suoi punti di riferimento, e racconta: “Da piccola volevo scrivere storie, ma il lavoro dello scrittore mi è sempre parso troppo solitario, quando sono inciampata nel mondo del cinema a 25 anni mi è sembrato un modo meraviglioso per raccontare storie accompagnati in un viaggio da un lavoro di gruppo che rende prezioso ogni filo della trama”.

Dopo la gavetta in produzione, come aiuto regia, auto-producendo i primi corti con gli scarti di pellicola, con i festival e i videoclip, ha esplorato i documentari (con Amnesty sui desaparecidos). Nel 2019 è uscito nelle sale il 2° film “Genitori quasi perfetti”, commedia scomoda e irresistibile sulla follia della genitorialità attuale, contemporanea, con un cast di prim’ordine e la sfida della mono-location.