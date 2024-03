“I Mestieri del Cinema” nelle scuole di Alessandria

In questa settimana si stanno svolgendo gli incontri del ciclo “I Mestieri del Cinema” , dedicati a questa industria culturale promossa dalla Fondazione Film Commission Torino Piemonte in collaborazione con il Comune di Alessandria, per favorire lo sviluppo della cultura cinematografica, oltre all’assistenza alle produzioni.

Gli incontri

Si svolgono presso l’ITIS Volta, dove il responsabile della rete regionale di Film Commission Davide Bracco è affiancato da Mara Cereda, direttore di produzione (tra gli altri i film “La Sconosciuta”, “I Demoni di San Pietroburgo”, “I giorni dell’abbandono”), ed Emanuele Caruso, regista, sceneggiatore, produttore (tra gli altri il documentario “A riveder le stelle” e il lungometraggio “E fu sera e fu mattina”).

L’obiettivo

Presentare nella corretta dimensione le diverse figure professionali che concorrono a realizzare il prodotto cinema/TV, dove bisogna tener conto degli aspetti creativi, artistici, organizzativi e produttivi intesi come attività.

Un’attività di promozione da cui si spera possano scaturire passioni e percorsi professionali, che potranno eventualmente trovar appoggio nelle iniziative di sostegno ai progetti messe in campo anche da Film Commission, che di recente ha reso noti gli elenchi dei progetti selezionati dai bandi ‘Piemonte Film Tv Development Fund’, ‘Piemonte Doc Film Fund’ e ‘Short Film Fund’, per un totale di 30 produzioni tra cortometraggi, documentari e lungometraggi che riceveranno aiuti per agevolare la fase di sviluppo o per la produzione, che vanno a sommarsi ai 34 progetti già sostenuti nella call di giugno 2023 grazie alla dotazione generale di 883.000 euro.