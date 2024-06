Un maxi-schermo di 6 metri x 4 illuminerà Piazza Malaspina a Tortona per 5 serate consecutive di grande cinema, da mercoledì 3 a domenica 7 luglio 2024. Ogni sera un film diverso per genere, temi trattati e anno di uscita. Le proiezioni, gratuite e ad accesso libero, inizieranno alle ore 21:30.

L’evento vuole essere trasversale e rivolto a tutti, dai grandi ai piccini, con una programmazione di film di ampio respiro, fonte di intrattenimento, ma che sia al contempo culturalmente impegnata nonché ricca di nuove scoperte.

Info

Se non si vuole correre il rischio di restare in piedi, il messaggio è chiaro: “Porta la tua sedia”. Ne viene consigliata una leggera e facile da trasportare. O in alternativa, un cuscino.

Se arrivi presto avrai la possibilità, con un’offerta libera, di chiedere una sedia al nostro Info-Point. L’intero ricavato delle donazioni verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona. La disponibilità delle sedie è limitata.

“Sei un over 70 o hai necessità particolari? Alla tua sedia ci pensiamo noi”.