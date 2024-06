Si è svolta martedì scorso, 25 giugno, negli spazi dell’Agriturismo La Casaccia di Cella Monte, l’assemblea annuale di Agriturist Alessandria. Il presidente Franco Priarone ha fatto un breve bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e lanciando lo sguardo sui programmi futuri: “Buona crescita dei flussi turistici nell’alessandrino, un fattore positivo che ci deve spingere a migliorare l’offerta, puntando sulla qualità e sulle opportunità di vivere il territorio, dalle passeggiate alle escursioni in mountain bike, fino alle degustazioni, coniugando divertimento e sostenibilità”.

Così Lorenzo Morandi, presidente di Agriturist Piemonte: “L’agriturismo è elemento fondamentale di un sistema turistico che mira a promuove l’eccellenza territoriale in tutte le sue forme. L’imprenditore agricolo che fa agriturismo ha un’importante ruolo di presidio e conservazione dell’ambiente rurale, ruolo fondamentale da supportare in tutte le sedi”.

Le azioni di Agristurist Alessandria

Da sottolineare la funzione educativa delle Fattorie Didattiche, che da oltre 30 anni propone “Scatta il verde, vieni in campagna”, programma rivolto alle scuole e alle famiglie per avvicinare le nuove generazioni all’agricoltura. Il nuovo opuscolo, in fase di elaborazione, sarà riproposto anche per l’anno scolastico 2024-2025, dando agli insegnanti la possibilità di scoprire i laboratori durante un open day, con l’utilizzo di strumenti divulgativi come i social media.