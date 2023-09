Cineforum ad Altavilla M.to: venerdì 15 il film “Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino”

Ecco il 3°e ultimo appuntamento del cineforum “La vita è un treno” presso il Museo del Tramway di Altavilla Monferrato.

Venerdì 15 settembre (21.30) verrà proiettato il celebre film “Scompartimento n. 6 – In viaggio con il destino”, film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021.

Tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Liksom , il film segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista finlandese Juho Kuosmanen , considerato uno dei talenti più promettenti del cinema europeo contemporaneo.

Protagonisti sono Laura, una studentessa finlandese di archeologia, e Ljoha, un minatore russo. I due si ritrovano a condividere lo scompartimento di un treno che da Mosca viaggia verso Murmansk, in un “on the road” su rotaie che diventa metafora di un percorso interiore. In questo insolito “road movie” ferroviario, il regista costruisce una dimensione sospesa tra passato e futuro, scandagliando l’animo umano tra malinconia, rimpianto e speranza. I protagonisti attraversano paesaggi immobili e senza tempo, tappe di un personale viaggio introspettivo, in cui riscoprono sé stessi e si emancipano dal proprio passato.

Con la sua regia delicata e poeta, Kuosmanen indaga mirabilmente le pieghe dell’animo umano, regalando uno sguardo autentico e profondo sulla vecchia Unione Sovietica, tra memorie storiche e contraddizioni.

In collaborazione con l’Associazione La Voce della Luna e la FIC – Federazione Italiana Cineforum, le proiezioni vengono introdotte e commentate insieme al pubblico da Barbara Rossi, film e media educator, saggista di cinema.

Il Museo del Tramway rappresenta un importante centro polivalente per Altavilla Monferrato e il territorio circostante, luogo di conservazione della memoria storica ma anche spazio aperto alla cultura, all’aggregazione e alla socialità. Questa iniziativa ne conferma il ruolo fondamentale per la promozione di eventi aperti alla cittadinanza.

Info: [email protected]; [email protected]