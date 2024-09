L’assessore palermitano Cannella: “Più di cento artisti coinvolti per Acchianata delle Rosalie”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quest’anno ci sono più di cento artisti coinvolti, mentre nel 2023 erano meno della metà: più in generale abbiamo voluto ampliare la nostra offerta in occasione del 400esimo anniversario della Santuzza, proponendo qualcosa che si avvicinasse il più possibile ai fedeli ma anche a chi non si è mai cimentato in queste esperienze e le guarda con una certa curiosità”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, a margine della presentazione della seconda edizione della kermesse “L’acchianata delle Rosalie”, un ciclo di eventi che il 4 settembre accompagneranno l’onomastico di Santa Rosalia, la santa patrona della città. xd8/vbo/mrv

