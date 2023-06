Torino: agenti si sentono male dopo aver mangiato alla mensa del carcere. Chiesti controlli

Una presunta situazione di degrado e insalubrità nella mensa Agenti del carcere di Torino: è quello che si vocifera nella struttura di via Adelaide Aglietta, dopo i malori accusati lunedì da diversi poliziotti che hanno consumato il pasto nei locali.

Il fatto

Spiega il Segretario Piemontese del SAPPE, Vicente Santilli: “Abbiamo saputo che alcuni poliziotti del carcere, dopo avere consumati i pasti in mensa, si sono sentiti male, ricorrendo alle cure dei sanitari. Credo che l’Amministrazione Penitenziaria debba disporre gli opportuni accertamenti per accertare le cause di questi malori e l’eventuale correlazione con i pasti serviti in carcere. Invitiamo il direttore da farlo, avendo cura di assicurare al personale tutte le tutele del caso”.

La protesta

Deciso anche il segretario generale Donato Capece: “Il SAPPE, come1° e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, rappresenterà ai vertici nazionali e regionali dell’Amministrazione Penitenziaria questa criticità, sollecitando urgenti e adeguati interventi”.