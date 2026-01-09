Cronaca IN EVIDENZA Video

Strage di Crans-Montana, Tajani: "Giusto che l'Italia si costituisca parte civile"

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È giusto che si faccia giustizia e che la magistratura vada fino in fondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma, al termine della messa in memoria delle vittime di Crans-Montana. “Ci sono ovviamente delle responsabilità”, ha aggiunto. “I responsabili ovviamente al termine di un processo se sono colpevoli vanno puniti. Credo sia giusto che l’Italia si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti di chi ha commesso dei reati”.
