Interpellanza al Comune: birilli, transenne, nastri biancorossi e buche a Spinetta Marengo

La situazione disastrosa di molte strade comunali rappresenta una piaga sociale molto diffusa tra l’intera cittadinanza che genera malcontento e rabbia diffusa verso gli Amministratori che governano la città. Coinvolti sono ciclisti, motociclisti e automobilisti che devono difendersi da situazioni imprevedibili come buche e disgregazione dell’asfalto, autentici pericoli stradali del periodo invernale, e pure i pedoni, obbligati a percorrere strade e marciapiedi con ostacoli che diventano trappole per anziani, bambini, mamme e persone disabili.

Il territorio comunale, per consentire una viabilità stradale in sicurezza, ha urgente necessità di una idonea illuminazione e di una costante manutenzione dei punti luce bruciati, per permettere ai cittadini il transito in sicurezza su strade e marciapiedi. Con rammarico, ma con finalità collaborative nel mio ruolo di amministratore, segnalo la mancanza di controlli sui lavori stradali in corso e su quelli da poco terminati che generano pericoli per la circolazione, specie di biciclette e motoveicoli, ancora più gravosa col maltempo.

Con riferimento a Spinetta Marengo, la situazione attuale, proprio a causa dei lavori in corso o da poco terminati su strade e marciapiedi, è in certe zone al limite della praticabilità in quanto i ripristini degli scavi non effettuati a regola d’arte lasciano un disservizio in molti casi con fango, avvallamenti e tagli non ben assestati. Alcune situazioni necessitano un rimedio immediato, anche solo con piccoli interventi manutentivi, mentre per altri interventi è necessaria una programmazione ben definita, da comunicare ai cittadini per evitare contrattempi e disservizi.

Solo per citarne alcuni, i pericolosi avvallamenti lasciati in via Genova davanti al passaggio a livello e all’inizio di via Quartieruzzi, con via Levata molto penalizzata dal traffico dirottato per gli incessanti lavori al passaggio a livello, la situazione davanti alle scuole di Bettale e di via Genova (da Bettale a Spinetta), e il manto stradale di via Ardizzona risulta sconnesso a causa di precedenti lavori. Il dissesto vero e proprio con buche allagate quando piove in via Perfumo, nei pressi del supermercato, piazza Maino sede delle scuole medie, e nella scuola elementare di Litta Parodi, segnalo criticità nella pavimentazione della sala mensa. In via del Progresso dove davanti al civico 2 staziona da oltre un anno un cartello di lavori in corso, sempre in via del Progresso angolo con via Guasta, via dove c’è la scuola dell’infanzia e che presenta molte buche, via del Ferraio con tagli pericolosi mal sistemati, e altri ancora.

In riferimento a quanto sopra espresso, e consapevole delle difficoltà del nostro Comune, si interpella la Giunta per conoscere la volontà:

espresso, e consapevole delle difficoltà del nostro Comune, di intervenire in tempi brevi per porre rimedio a tali situazioni, in adempimento alle disposizioni previste dal regolamento per le manomissioni e i ripristini del suolo stradale approvato recentemente dal Consiglio Comunale;

per porre rimedio a tali situazioni, in adempimento alle disposizioni previste dal regolamento per le manomissioni e i ripristini del suolo stradale approvato recentemente dal Consiglio Comunale; di programmare lavori che sono sicuramente più dispendiosi economicamente tali da poter garantire una migliore viabilità per la circolazione sia stradale che pedonale;

che sono sicuramente più dispendiosi economicamente tali da poter garantire una migliore viabilità per la circolazione sia stradale che pedonale; di organizzare, sia a Spinetta Marengo che negli altri sobborghi della Fraschetta, luoghi dimenticati in molte situazioni, un servizio di vigilanza sulle strade al fine di verificare le loro condizioni specie nel periodo invernale.

Vincenzo Demarte

Davide Buzzi Langhi