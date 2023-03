Solidarietà dopo l’incendio: attiva la raccolta fondi per aiutare l’azienda di Massimiliano Paravidino

È partita la macchina della solidarietà per aiutare la famiglia di Massimiliano Paravidino a cui, nella notte di sabato 11 marzo a Frazione Madonna della Villa a Carpeneto, le fiamme hanno divorato stalla, fienile e ricovero attrezzi e dove sono morti un centinaio di bovini da latte.

“Davanti a un evento di questa natura e portata – ha sottolineato il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – come Organizzazione abbiamo deciso di promuovere la raccolta fondi per far fronte alle gravi perdite subite dall’azienda agricola. C’è bisogno di esprimere solidarietà verso una famiglia messa in grave difficoltà. La nostra provincia ha un grande cuore e sono certo che lo dimostrerà anche in questa occasione sostenendo l’iniziativa”.

L’associazione Agroturistica di Madonna della Villa ha infatti attivato ha organizzato una raccolta fondi per sostenere l’azienda agricola di Massimiliano Paravidino.

IBAN: IT 57 M 05034 4845 0000 0000 11293

Intestato a: Associazione Agroturistica di Madonna della Villa

Causale: “Dopo le fiamme la solidarietà”.

Il ricavato sarà interamente devoluto per la causa.