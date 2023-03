Croce Rossa: un pick-up salvavita in dono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha finanziato l’acquisto e l’allestimento di un pick-up in dotazione alla Croce Rossa di Alessandria.

Il pick-up e la Fondazione

Il mezzo attrezzato consente il trasporto di apparati medicali salvavita in idoneo alloggiamento, con l’installazione di un apparato per il loro funzionamento. In questo modo il mezzo fuoristrada può intervenire rapidamente ed agevolmente anche in zone colpite da calamità, dove le ambulanze normali incontrerebbero difficoltà a muoversi.

La Fondazione assegna ogni anno un importante sostegno alle organizzazioni di volontariato convenzionate con il Sistema 118 della Regione Piemonte, per consentire l’allestimento di ambulanze con le migliori tecnologie per rianimazione e dotazioni standard medico-sanitarie, contribuendo tempestivamente al rinnovo ed all’efficienza dei servizi di soccorso sanitario.

Le parole

Il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, ha sottolineato che “questa richiesta di contributo, dettagliata e rigorosamente orientata alla solidarietà e al benessere comune, ha ottenuto il benestare del nostro Ente in funzione della valenza socio-sanitaria che riveste. Lo stato di emergenza si presenta con sempre maggiore frequenza, per cui l’allestimento di un automezzo in grado di intervenire rapidamente diventa prezioso, soprattutto per quei comuni collinari o montani della provincia che diversamente rischiano l’isolamento“.