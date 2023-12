Brillante doppia operazione della Guardia di Finanza nella provincia torinese: sequestrata oltre 1,5 tonnellata di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. Arrestato un 27enne che pubblicizzava e vendeva i botti sul web. Il materiale pericoloso, custodito in una cantina condominiale, viaggiava attraverso ignari spedizionieri. Scoperti due depositi di botti illegali e due persone denunciate.

Il sequestro dei botti

I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno monitorato i movimenti di alcuni soggetti originari dell’estremo oriente asiatico, titolari di attività commerciali e depositi a Venaria Reale (TO) e San Maurizio Canavese (TO), trovando oltre 100.000 articoli pirotecnici, contenenti circa 1 tonnellata e mezza di materiale esplodente, custoditi in modo non sicuro.

Due i titolari di attività che dovranno rispondere dello stoccaggio illecito di materiale esplodente, sia dell’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

L’arresto col web

I Finanzieri del Gruppo Orbassano, attraverso il monitoraggio di note piattaforme web, hanno individuato un 27enne di Nichelino (TO) che pubblicizzava e proponeva la vendita di artifizi pirotecnici illegali artigianale, pervenuti da fornitori fuori Piemonte e recapitati attraverso ignari spedizionieri che avevano consegnato l’illecito materiale ad un suo conoscente, un 6oenne di Torino.

Nella perquisizione di una cantina del 27enne, effettuata con l’ausilio degli artificieri dei Carabinieri, sono stati trovati i botti, custoditi illegalmente, contenenti circa 24 kg di massa attiva esplosiva. Poi sono stati intercettati allo smistamento delle Poste altri 2 colli indirizzati al 27enne, con aktri 11 kg di materiale esplosivo. Il giovane è stato arrestato dalle Fiamme Gialle per detenzione illegale di esplosivi, mentre il 60enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Torino, per concorso nello stesso reato.