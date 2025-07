Teatro Massimo,Lagalla”Espressione migliore della bellezza di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La cultura di Palermo non è solo il Teatro Massimo, ma certamente passa per il Teatro Massimo. E la mia ambizione è che il teatro passi per la città, cioè continui ad essere presente non solo all’interno della proposta teatrale, musicale e di concerti sinfonici, ma tenda sempre di più ad ibridarsi con quella città, con la sensibilizzazione di giovani e di ragazzi che non hanno la possibilità di incontrare la musica, di guardare in faccia la bellezza. Perché, fondamentalmente, il Teatro Massimo è l’espressione, forse la migliore, della bellezza antica ma mai persa della nostra città”. Così il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro Massimo di Palermo.

